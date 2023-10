Cds – Calendario intasato: Inzaghi comincia a pensarla come Sarri. Ieri Dumfries era…

Nemmeno il tempo di godersi il primato in classifica in solitaria, che l'Inter tra poco più di 24 dovrà tornare in campo. I nerazzurri sono attesi dalla terza gara del girone di Champions League, a San Siro arriva il Salisburgo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi ieri rifletteva su quanto e come modificare l’Inter in previsione della gara contro gli austriaci. "L’Inter a Torino ha allungato nell’ultima mezz’ora e vinto con i cambi, quasi preordinati e decisi a tavolino".