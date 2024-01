Calhanoglu difende Arnautovic dalle critiche: “Si vince e si perde da squadra”

L'ingresso in campo di Arnautovic negli ultimi minuti contro il Verona ha fatto discutere, tanto che l'austriaco è stato 'beccato' sui social da alcuni tifosi, non propriamente soddisfatti dell'impatto dell'ex Bologna.

"Siamo una squadra. Stiamo insieme, vinciamo e perdiamo insieme. Se centreremo i nostri obiettivi, lo avremo fatto tutti insieme. La stagione è lunga e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per far ciò, il tutto supporto è fondamentale per mantenere le vibe positive. Forza Inter", ha scritto il centrocampista turco, con tanto di tag per Arnautovic.