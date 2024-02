"Ciak, si gira. È buona, molto buona, la prima puntata della fuga scudetto dell’Inter: merito dello sceneggiatore Inzaghi, ma anche del regista in campo Calhanoglu, che domenica a San Siro ha fatto un altro passo deciso nel club dei pochi eletti in cui è entrato un anno e mezzo fa, quando è stato spostato nel cuore del gioco interista per l’infortunio di Brozovic. E quel cuore l’ha fatto battere in modo diverso, con classe, ritmo, quest’anno anche con un piglio difensivo più duro, come fanno quelli che non mollano niente, perché «non abbiamo ancora finito» come ha scritto il turco dopo la vittoria sulla Juve".