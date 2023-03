Porto-Inter, Calhanoglu: “Siamo carichi, quando cadiamo ci rialziamo subito”

L’imperativo è cancellare subito la sconfitta di sabato scorso contro lo Spezia e tornare a gustarsi la musichetta della Champions League. L’Inter è atterrata in questi minuti a Oporto e al do Dragão Hakan Calhanoglu racconterà l’umore dello spogliatoio alla vigilia della sfida di ritorno con la squadra di Conceicao. FCINTER1908.it, presente sul posto con il suo inviato, vi riporta le parole del centrocampista nerazzurro.

"La Spezia è il passato. Il nostro cammino in Champions è stato sempre buono, pensiamo al nostro obiettivo e sulla gara di domani. Non voglio neanche pensare a cosa è successo".

"Sarebbe importante per tutti passare il turno. Sappiamo che domani sarà una gara pesante, conosco bene l'atmosfera che si respira qui. I compagni sono già carichi, li ho visti bene e domani dobbiamo mettere il cuore in campo, dare il massimo fino all'ultimo minuto. Loro si sono preparati con le provocazioni che fanno, lo dico con molto rispetto, ma noi siamo pronti".

Ti ispiri a Pirlo?

"Difficile spiegare. Pirlo mi piace molto, è il mio idolo, ma non mi piace parlare di me. Guardo gli altri per fare sempre meglio".