Calhanoglu: “Punizioni? Ho la mia tecnica, da quando sono all’Inter le alleno meno”

Altre parole di Hakan Calhanoglu, ancora nell’intervista rilasciata a Copa90. Ecco il passaggio sui calci piazzati, una specialità del regista dell’Inter: “Mi esercito molto su come colpire il pallone, è come il tennis, ti alleni ogni volta sui movimenti manuali. Nel calcio sono gli stessi quando ti alleni, ma con i piedi. Quando ero ad Amburgo e al Leverkusen mi allenavo ogni giorno sulle punizioni. Da quando sono arrivato all’Inter, e soprattutto in Italia, ho imparato tantissime cose di tattica perché il calcio in Italia, si sa, è molto più tattico e ho smesso di allenarmi così tanto sulle punizioni. Perché ho da fare altre cose, ma la mia tecnica c’è ancora sulle punizioni".