In casa Inter tutti vivono l'attesa che separa dal traguardo scudetto con grande trepidazione. Il sogno di conquistarlo nel derby attira tutti, ma in particolare Calhanoglu. Passato dai rossoneri ai nerazzurri e diventato l'idolo della curva interista. Criticato e fischiato in tutti i derby, per il turco sarebbe una soddisfazione estrema vincere il titolo davanti al Milan.