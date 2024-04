Quando ha lasciato il Milan ed è approdato all'Inter, Hakan Calhanoglu ha dovuto bere l'amaro calice dello scudetto proprio alla sua ex squadra. Adesso il centrocampista turco ha l'occasione per pareggiare i conti. "Chi gli è vicino in questa settimana che non può proprio essere come le altre in compenso descrive Hakan Calhanoglu come un vulcano pronto ad esplodere", sottolinea la Gazzetta dello Sport.