Inter, da Handanovic a Lukaku: i cambi col Sassuolo. Bellanova e Asllani…

Simone Inzaghi prepara novità in ogni reparto verso Inter-Sassuolo, match in programma tra i due euroderby

Cambi pronti in casa Inter tra i due euroderby. Simone Inzaghi prepara novità in ogni reparto, sottolinea l’edizione online di Repubblica. “Aspettando l’ultimo allenamento chiarificatore, è probabile che l’Inter contro la squadra di Dionisi cambierà buona parte dei titolari rispetto alla gara serale col Milan di mercoledì scorso.

In porta potrebbe tornare Handanovic. La difesa potrebbe essere affidata al trio D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni. A centrocampo, in regia è probabile il ritorno di Brozovic, affiancato da Barella e Mkhitaryan alle mezzali. Ma non è escluso l’impiego di Asllani, mai entrato davvero nelle rotazioni del reparto. Sulle fasce, un’ipotesi probabile è che saranno schierati Darmian e Bellanova. In attacco, in una logica di alternanza, è quasi certo l’impiego di Luakaku e Correa”, si legge.