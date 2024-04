Niente invidia, ammirazione per l’anno magnifico. Non mi piace usare la parola invidia. Ho fatto più di quanto avrei sognato in carriera, hanno fatto una stagione fantastica, figlia anche della precedente dove si è sognato fino alla finale di Champions. Ognuno comunque ha la carriera che ha, non baratterei nulla, sono stato felice di quanto raggiunto e sono felice di quanto stanno ottenendo ora i ragazzi. Hanno vinto questo scudetto nel derby e anche con cinque giornate d’anticipo.

Lautaro? Stagione da 10 per tutti per me, ingiustizia dare più meriti a uno o a un altro dopo una stagione così. Do 10 al terzo portiere come a Lautaro, come ad Asllani che ha davanti Calhanoglu. Per fare una stagione così, è difficile dare meno di 10 punti a tutti. Anima argentina ci deve sempre essere, viene da molto tempo fa fino a oggi con Lautaro che rappresenta tanto. Tante volte si parla di senso di appartenenza, si capisce che c'entra ben poco col posto dove sei nato. Puoi essere completamente interista anche se nasci a Tokyo, come in Italia vedi Dimarco, ha un cuore enorme nerazzurro lui.