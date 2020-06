Canovi: “Mercato? Ci divertiremo con l’Inter, unica a non dover far calcoli. Ha ben 2 vantaggi”

Il procuratore Alessandro Canovi, ospite di Tmw Radio, ha parlato del calciomercato condizionato dall’emergenza coronavirus. L’Inter è attesa come sicura protagonista.

Il Psg è scatenato sul mercato. Cerca Bennacer e Milinkovic:

“Ogni anno è così. Credo che abbia chiuso Icardi per non andare a ridiscutere il contratto. Il Psg deve prima capire cosa accadrà con quelli in scadenza e come si giocherà la Champions. Potrebbe servire un terzino. Milinkovic vale 100 milioni? Il Psg non li spenderà. Dovrà pensare anche alle uscite e a rimpiazzarle, da Cavani a Thiago Silva, e comunque non arriverà a quelle cifre”.

Che obiettivi in casa Roma? Può arrivare Vertonghen? E Pedro?

“Pedro è un giocatore che mi piace, può arrivare in Italia. Ci sono ottime possibilità. E’ un campione e farebbe comodo a chiunque. Tutte però dovranno fare molti calcoli, a parte l’Inter. Per le altre ci si muoverà soprattutto con scambi”.

Quindi Inter favorita sul mercato?

“Con Marotta e Ausilio non ho dubbi che ci divertiremo, sarà interessante vedere come agiranno. Sia a livello contabile che realmente, hanno un vantaggio importante sulle altre”.