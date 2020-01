SM – Inter, accordo totale con Eriksen fino al 2024 e ingaggio monstre. E nelle prossime ore…

Continua il lavoro a capofitto sul mercato da parte dell’Inter per rinforzare l’organico nerazzurro. La cessione al Flamengo di Gabigol finanzierà il colpo Eriksen: la cena tra Marotta e l’agente Schoots, riporta SportMediaset, se non è un’ufficializzazione del suo arrivo, poco ci manca. L’accordo con l’entourage del giocatore è totale, perfezionato negli uffici dell’avvocato Cappellini. Contratto fino al 2024 a 10 milioni netti a stagione, con una sostanziosa commissione per evitare l’asta selvaggia prevista per l’estate. E’ in via di definizione l’accordo con il Tottenham: l’Inter ha offerto 15 milioni più bonus e si cercherà la convergenza con gli Spurs nelle prossime ore.