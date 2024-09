Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha spiegato come una squadra può ovviare all’assenza di una prima punta che abbia feeling con la rete. "Con il gioco. Se il centravanti non segna molto, è importante che partecipi alla manovra, che vada incontro all’azione per creare spazi per i compagni. In questo caso, se hai dagli esterni offensivi che gli stanno vicini e hanno il gol facile o dei centrocampisti capaci di inserirsi, si può ovviare all’assenza di un bomber come prima punta".