Capello: “Inter perfetta, Inzaghi merita applausi. Ma fanno incazzare perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello , ex allenatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica: "L'Inter è stata perfetta: io vado negli spogliatoi e dico complimenti ma dico che mi fate incazzare, perché non avete giocato sempre così? Bravi, però hanno regalato tanti punti. Hanno giocato posizionati perfettamente: il Benfica ha giocato sotto ritmo, non è stato quello che ci aspettavamo. Ma diamo merito all'Inter che era messa bene e ha sempre cercato di essere pericolosa: Inzaghi merita applausi.

Vuol dire che è una cosa di testa e non è colpa dell'allenatore. Al ritorno devono giocare anche più concentrati, il Benfica vorrà far vedere che il risultato non è giusto: sarà difficile. All'Inter alcuni giocatori andavano in campo tristi, ma il valore è questo: sono giocatori di un altro livello, in Italia dovrebbero lottare col Napoli e invece si arrabbiano se sostituiti. L'atteggiamento di alcuni giocatori è stato deleterio, in Europa sono uno per tutti e tutti per uno".