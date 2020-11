Caressa: “Barella, uno dei più forti in Europa. Ha talmente spirito che sembra più alto”

«Barella in questo momento è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Adesso il calciatore nerazzurro ha insieme tante caratteristiche che pochi giocatori hanno. Recupera il pallone, come faceva Gattuso, uno che ha un tempo di inserimento che Gattuso ebbe nella parte finale della carriera. Un tempo di inserimento straordinario, capacità di tocco, quel colpo di tacco contro il Real gran cosa».Fabio Caressa fa così, a Skysport, l’elogio di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sta diventando un punto di riferimento per l’allenatore e i tifosi dell’Inter. Sarà con l’Italia a partire da questa sera, quando arriverà a Coverciano.

Il telecronista ha anche sottolineato: «Sta migliorando anche con i cartellini, era partito con 15 all’anno, sta scendendo, vuol dire grande intelligenza e non solo cambio di posizione. È un giocatore che sta mi sta piacendo tantissimo. Gioca con un tale spirito, rendimento e costanza che sembra più alto di quello che è. Vado per i centrocampisti di stazza ma lui si arrampica sugli avversari».

«Difficile trovare un giocatore che si adatti così presto al salto di qualità come lui e che sappia mettere insieme qualità come le sue. Sarà un giocatore importantissimo a livello europeo», ha concluso.

(Fonte: SS24)