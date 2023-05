Caressa: “Inter-City 1-0 al 7’ e poi difesa! Dzeko e Lukaku? Ecco perché gioca Edin”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha stilato la top 11 dell'ultima giornata di Serie A, inserendo tre giocatori dell'Inter : "Barella, quando gioca bene come ha fatto spesso in questa stagione, è uno dei migliori centrocampisti in circolazione: mi è sempre piaciuto tantissimo. E' uno dei punti di forza dell'Inter e da lui passano molte speranze per la finale. Brozovic ha attraversato un momento difficile in stagione ma non ha cambiato di una virgola il suo atteggiamento: è entrato in campo per riprendersi il posto da titolare e l'ha dimostrato giocando. E' molto importante quello che ha fatto.

Sento molti dire che Lukaku si sta proponendo per un posto da titolare in finale. Che Simone Inzaghi rinunci a Dzeko dopo che ce l'ha portato, è un po' complicato: anche perché se devi uscire dall'area devi avere uno che va sì in profondità, ma che fa anche salire la squadra. Secondo me è ancora favorito Dzeko in finale, Lukaku potrebbe essere decisivo se la partita resta in equilibrio nel secondo tempo: la sua ricerca ossessiva della profondità potrebbe essere un elemento molto importante. E' ovviamente favorito il City, però è una partita di pallone: se tieni il punteggio basso, puoi farcela. Il City patisce quando finisce il primo tempo 0-0 o addirittura sotto: è come se togliessi loro delle certezze. In una finale può aumentare il nervosismo e l'ansia: le grandi speranze dell'Inter sono sui calci piazzati. Se immagino la partita penso ad un angolo decisivo al settimo minuto per l'Inter e poi difesa del risultato".