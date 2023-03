Caressa svela: “Inter-Porto? Battibecchi nel tunnel. E mi dicono che…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida di martedì prossimo col Porto: "Mkhitaryan non sarà messo in discussione, per quello che è successo nell'Inter Brozovic e Calhanoglu diventano quasi alternativi. I miei amici mi hanno spiegato che in campo i riferimenti sono importanti: poi fai fatica a cambiarli.