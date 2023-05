Casadei: “Inter, rifarei tutto. Il Chelsea investe sempre sui giovani. La mia scelta…”

L'ex giocatore dell'Inter ha trascinato l'Italia agli ottavi nel Mondiale Under 20

Nell'Italia che sta volando al Mondiale Under 20, spicca tra tutti Cesare Casadei. Capocannoniere del torneo, 4 gol in 3 partite, il centrocampista guiderà i suoi compagni nell'ottavo di finale contro l'Inghilterra. "Mi è sempre piaciuto Kaka, poi ho capito che le mie caratteristiche non erano proprio le stesse...", dice il giocatore intervistato dal Corriere dello Sport.