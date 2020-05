Icardi-PSG, a ore l’ufficialità. Cascata di milioni all’Inter se viene girato alla Juve

Scrive il Corriere dello Sport: “L’ufficialità è attesa in queste ore, il commiato di Icardi dall’Inter sta per diventare definitivo. Il finale accontenta un po’ tutti, a cominciare dall’argentino che al Paris Saint Germain potrà monetizzare parecchio. Ottenendo quello che a Milano ha chiesto per mesi, impaziente, prima che saltasse il banco: un mega-contratto da dieci milioni di euro a stagione, questo attende Icardi fino al 2024.

È uscito di scena in maniera decisa e precisa, dall’Inter. Fruttando una plusvalenza considerevole e cifre di tutto rispetto da reinvestire nel mercato che verrà. Magari puntando su Cavani, messo già da tempo nel mirino interista e fuori dal progetto del Psg. Col Matador, che si svincola dai campioni di Francia, bisogna venirsi incontro sull’ingaggio in questo momento fuori portata per le casse nerazzurre”.