Cassano: “Inter e Inzaghi un disastro. Bene in Champions? Ecco perché. Sono convinto…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano è tornato sulla sconfitta interna dell'Inter contro il Monza. "L'Inter ha fatto l'undicesima sconfitta in stagione, un disastro. Quando dicono "eh ma l'Inter ha fatto una grande partita in Champions".

"Sì, perché si gestiscono i giocatori, perché sanno che le partite sono importanti, si gestiscono, fanno partite più attente. Durante la stagione Inzaghi sta facendo un disastro. Io sono convinto che se non vince la Champions lo mandano via, l'Inter non può stare a più di 25 punti dal Napoli, un disastro".