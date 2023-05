Cassano: “Milan-Inter, un abisso. Inzaghi? Lo cambio. Dico di più: se la vince, va via lui”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di ieri sera: "Non c'è mai stata partita, l'Inter era favorita e anche più forte visto il momento. Si è visto un abisso clamoroso nella qualità, nella personalità, nell'esperienza, in tutto: l'Inter ha stradominato tutto. Io avevo l'impressione il Milan non avesse armi per far nulla: si appoggia solo su Leao e se tu glielo togli, il Milan è lineare. Dzeko e Lautaro hanno scherzato Kjaer e Tomori, Calabria e Theo sono stati asfaltati. L'Inter ha strameritato in lungo e in largo: è vero che può succedere di tutto, ma la vedo molto nera per il Milan.