Inter, Dzeko: “Felici ma sfortunati per non aver segnato il terzo”. E siparietto con Schmeichel

Siamo stati sfortunati per non aver segnato il terzo ma siamo comunque felici. Abbiamo giocato in trasferta, potevamo segnare un altro gol e sarebbe stato meglio: abbiamo una squadra esperta, abbiamo vinto la prima gara e al ritorno daremo tutto per la finale". Spazio anche per un bel siparietto con Peter Schmeichel, con il bosniaco che rivedendo il suo gol, gli ha detto ridendo: "Neanche tu l'avresti parata, eh?".