Cassano: “Mourinho, te lo dico io come andò con Livaja. Altra figura di m, oltre al gioco”

Antonio Cassano risponde a Jose Mourinho. Dopo la replica dello Special One ("gli dico di stare attento perché ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi un Marko Livaja e ti diverti meno. A Madrid lo ricordano per la giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, con l'Inter neanche la Coppa di Lombardia. Io cosa ho vinto lo sapete...") agli attacchi di Fantantonio sul gioco delle sue squadre, arriva la controreplica di Cassano tramite Instagram. In attesa della puntata della Bobo Tv, dove Cassano ha promesso altre scintille.

"Caro Mourinho. Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Ho discusso con 30.000 persone. Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho preso niente. Dì a quel coniglietto che ti racconta cagate, che è appunto una cagata. E questa è un’altra figura di merda oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, mai, forse sono state fortunato, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Il resto lo diremo alla Bobo TV, dove diremo anche altre robe”.