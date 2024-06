Sarà una settimana importante per l'Inter: il 4 giugno ci sarà un nuovo presidente e un nuovo CdA per il club nerazzurro, dopo l'avvento di Oaktree. Martedì l'assemblea voterà per il nuovo Consiglio d'Amministrazione e per il numero uno della società, un presidente che dovrebbe essere italiano. Il CdA sarà composto da 10 membri, come riporta Skysport. I due indipendenti che facevano parte del Consiglio Marchetti e Cassarai resteranno e ci saranno due CEO, quelli attuali, Marotta e Antonello. Ci saranno poi i quattro manager che si stanno occupando dell'Inter in questo momento che sono: Cano, Ralph, Ligori e Meduri. E altri due posti saranno assegnati martedì.