CdS – Correa, la svolta ieri sera? Contatti più fitti con una squadra e l’Inter…

Joaquin Correa si è accorto che qualcosa attorno a lui è cambiato in queste settimane. "Se Thuram e Arnautovic si contenderanno il posto al fianco di Lautaro, Correa verrà utilizzato soltanto se Inzaghi non potesse farne a meno", spiega infatti il Corriere dello Sport di questa mattina. L'argentino quindi non potrà neanche più contare sulla fiducia dell'allenatore.