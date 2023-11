CdS – In casa Inter un monito chiaro a tutti dopo le gare di Juve e Milan

Sarà l'Inter a chiudere il turno di campionato che precede una nuova pausa per le nazionali. Col Frosinone serve una vittoria per tornare in vetta e avere la possibilità di trascorrere due settimane con la giusta tranquillità, prima di una trasferta delicata come quella di Torino con la Juventus. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Il monito in casa Inter è ben chiaro a tutti. Il sorpasso subito ieri sera dalla Juve in vetta alla classifica del campionato deve essere uno stimolo ulteriore per battere il Frosinone. L’obiettivo è quello di chiudere al meglio (e da capolista) quest’altro ciclo prima della sosta, in modo da arrivare lanciati al big match del 26 novembre a Torino. Con un successo la squadra di Inzaghi replicherebbe a tono ai bianconeri, riportandosi in cima alla classifica con 2 lunghezze di vantaggio e rimpicciolendo ancor di più la sagoma del Milan nello specchietto retrovisore, visto che a quel punto i rossoneri scivolerebbero a -8 dopo il pari di ieri a Lecce".