Vittoria importantissima quella dell'Inter sul campo del Bologna di ieri sera per 1-0 grazie al gol di Yann Bisseck. Ecco l'analisi del Corriere dello Sport su quanto visto al Dall'Ara: "Neanche nelle sue giornate non del tutto brillanti l’Inter ora come ora sembra battibile. Nonostante il Bologna con un buon secondo tempo l’abbia fatta tremare, la squadra di Inzaghi ha aggiunto un’altra vittoria alle sue 12 precedenti nel 2024, nel corso del quale fin qua ha sempre fatto festa tra campionato, Supercoppa e Champions League, portando a questo punto il suo vantaggio almeno per una notte a 18 punti in classifica. La differenza l’ha fatta il gol di Bisseck (al minuto 37), che con un colpo di testa ha fatto piangere il Bologna e il Dall’Ara strapieno, interrompendo il percorso vittorioso dei rossoblù, che era arrivato a sei successi di fila".