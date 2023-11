CdS – Inter, in un mese tre gare in più della Juve e altrettanti big match fuori

Se non decisivo, comunque molto importante sarà il prossimo scorcio di campionato. L'Inter si gioca tanto, considerando la mole di partite e il peso specifico di diverse tra quelle in programma. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Nello stesso periodo in cui la sua Juve scenderà in campo 6 volte, l’Inter giocherà tre partite in più (9). Al netto della possibilità di ruotare tanti uomini, l’acido lattico nelle gambe degli Inzaghi boys si farà sentire.