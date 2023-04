CdS – Inter, la stagione può essere storica o un fallimento: bilancio solo alla fine

Mai come stavolta, tutto può accadere. L'Inter può sognare, ma deve anche provare a non precipitare. Perché tra i possibili scenari di fine stagione c'è davvero di tutto. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Da un estremo all’altro: la stagione nerazzurra potrebbe diventare storica, ma anche trasformarsi in un clamoroso fallimento. Esistono anche prospettive intermedie, ma solo il fatto che ci siano ancora così tante possibilità impone che giudizi e bilanci vengano rimandati almeno fino ai primi verdetti. La conclusione ideale dell’annata, insomma, prevede un’Inter qualificata alla prossima Champions, vincitrice della seconda Coppa Italia consecutiva (dopo il bis in Supercoppa) e, soprattutto, campione d’Europa nella finale di Istanbul".

Dal paradiso all'inferno, insomma. Il prossimo mese e mezzo dirà tutto, a partire da domani sera. Prosegue poi il quotidiano: "Significa sognare troppo? Fino ad un certo punto, visto che i nerazzurri hanno già sovvertito i pronostici fatti al momento del sorteggio del girone, quando si ritrovarono come avversari il Bayern e Barcellona. E comunque in una finale, una volta arrivati, può accadere davvero di tutto. C’è anche l’altro lato della medaglia, però, vale a dire quello con un’Inter senza nulla in mano: niente quarto posto, niente Coppa Italia e stoppata in Champions. Nessuno, tra viale Liberazione e la Pinetina, vuole prendere in considerazione una simile eventualità, ma chiaramente non è da escludere. Assieme alle conseguenze che un flop del genere provocherebbe, per la società, per Inzaghi e pure per i giocatori".