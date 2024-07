Quelli come lui non sono mai sazi. Lautaro Martinez non si accontenta, perché sa che tante altre soddisfazioni sono alla portata. Dopo lo scudetto con l'Inter, l'attaccante spera di mettere in bacheca anche un altro trofeo con la nazionale. E a suon di gol migliora il proprio rendimento personale. Su di lui si sofferma il Corriere dello Sport: