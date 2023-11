CdS – Inter, non solo Correa: un altro riscatto in bilico e uno più probabile

L'argentino non è l'unico nome in sospeso in vista della prossima stagione: in viale della Liberazione attendono aggiornamenti

Il riscatto di Joaquin Correa da parte del Marsiglia è uno dei temi che resterà in sospeso ancora un po'. I segnali, come raccontato, non sono molto incoraggianti al momento, ma l'Inter attende nella speranza che qualcosa possa cambiare. Come su un altro fronte, sottolineato oggi dal Corriere dello Sport nel focus proposto:

"In viale Liberazione incrociano le dita, sperando che Correa torni ad essere il giocatore ammirato nella Lazio. Il Tucu, peraltro, non è un “caso” unico. Come il Marsiglia, infatti, anche il Bournemouth difficilmente investirà gli 8 milioni necessari per riscattare Radu, in campo solo in 2 gare di Premier, una delle quali contro il Manchester City, incassando 6 reti. Va decisamente meglio, invece, Vanheusden allo Standard Liegi: sempre in campo, sempre titolare e ora anche con la fascia da titolare al braccio. Ha anche ritrovato la nazionale belga. Insomma, gli “argomenti”, per riuscire ad incassare i 7 milioni previsti per il riscatto nel suo caso ci sono".