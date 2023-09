CdS – Inter, superiorità disarmante. Rendimento migliore del Milan perché…

Nerazzurri in vetta con i rossoneri alla sosta prima del derby ma con zero gol subiti in tre partite

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea l'ottimo score dell'Inter fino a questo momento. Si legge infatti: "Tre partite e tre vittorie: 8 gol segnati e nessuno subìto. Ma soprattutto un’altra dimostrazione di forza e di superiorità che finisce per essere disarmante per gli avversari. Eppure, sulla carta, la Fiorentina avrebbe dovuto essere di un livello superiore rispetto a Monza e Cagliari. Insomma, pensando al blitz a San Siro dello scorso campionato, l’idea era che potesse creare qualche grattacapo alla banda di Inzaghi".