GdS – Inter, non solo mercato: filo diretto Zhang-Marotta per un altro tema caldo

Steven Zhang è pronto a tornare a Milano nei giorni che precederanno il derby. Il presidente dell'Inter anche a distanza non fa mai mancare il suo supporto e osserva con grande attenzione ciò che accade in viale della Liberazione e ad Appiano Gentile. Lo spiega bene la Gazzetta dello Sport di oggi: "Non c’è giorno in cui non sia in contatto telefonico con Beppe Marotta: filo diretto, anche ora che è finito il mercato e la quotidianità è più semplice da gestire. Steven controlla passo dopo passo l’evoluzione della vicenda stadio, tema che gli sta molto a cuore. E ha aggiornamenti costanti anche con l’area tecnica, proprio con Simone Inzaghi, con il quale si è complimentato dopo le tre vittorie, in maniera ancor più calorosa dopo quella con la Fiorentina.