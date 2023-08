CdS – Morata preferito di Inzaghi, ma sensazioni non positive: l’Inter fa sapere…

Alvaro Morata è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. "Con l’Inter, qualche settimana fa, i suoi agenti non avevano avuto sensazioni positive: per i costi della trattativa da una parte e perché avevano capito che l’attaccante non era una prima scelta per il club. Inzaghi a parte: per Simone Alvaro era (è) la soluzione ideale", scrive però il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.