Sky – Scamacca ha scelto l’Atalanta: sorpasso avvenuto, niente da fare per l’Inter

Gianluca Scamacca sarà un nuovo calciatore dell'Atalanta: secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante del West Ham ha scelto di accettare la proposta dei bergamaschi, che in giornata hanno sorpassato l'Inter nelle preferenze del giocatore e del club londinese. Agli Hammers andranno 25 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili (offerta leggermente superiore rispetto a quella interista), mentre il centravanti ha raggiunto un accordo sulla base di 3,2 milioni di euro a stagione: domani mattina il classe '99 partirà alla volta dell'Italia per sostenere le visite mediche di rito.

Niente da fare, quindi, per l'Inter, che ha scelto di non rilanciare e di aspettare la decisione dell'ex Sassuolo, che si è preso mezza giornata per fare la sua scelta, interrompendo ogni contatto con qualsiasi pretendente. A questo punto la dirigenza interista dovrà virare su altri profili per rinforzare il proprio reparto avanzato, bisognoso di un nuovo innesto.