Si legge sul quotidiano: "Tutti in gioco, tutti a rischio? E già, come esempio limite potremmo prendere il primo della classe, Simone Inzaghi. La sua Inter viaggia in campionato e in Champions, eppure neppure per lui si può dire che del doman ci sia certezza: non fosse altro perché il contratto andrebbe prolungato e comunque il tecnico nerazzurro con il lavoro svolto è sicuramente e a pieno titolo finito dentro un ballottaggio di possibili nomination a livello internazionale".