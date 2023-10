Cesari demolisce Tuttosport: “Prova tv Acerbi? Non scherziamo! Abisso, doppio danno all’Inter”

Intervenuto a Pressing in onda su Canale 5, Graziano Cesari è intervenuto sui casi da moviola in Salernitana-Inter:

"Rigore su Thuram? Abisso è molto vicino, visuale libera ma fa continuare il gioco. Per lui non c'è stato nulla ma questa è veramente una spinta. L'intensità viene sempre decisa dall'arbitro, il VAR non può intervenire ma può solo esprimere un giudizio. Questo è rigore tutta la vita e lo sappiamo benissimo, prende il braccio destro di Thuram e lo tira giù"

"Abisso fischia un fallo ad Acerbi, credo non ci sia la volontà di Acerbi di colpire Kastanos. Tutti e due corrono, non vedo gomitate. Vedo una mano che si appoggia, non è niente di grave. Non è cartellino rosso. Se mi avvicino ad uno provo ad evitare il contatto con le braccia. Ho sentito dire 'Ci vuole la prova TV', ma non scherziamo su queste cose qua. Voi allontanereste un giocatore per questo intervento? Mai, assolutamente"