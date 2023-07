L’ag Cesarini: “Lukebakio mi piace eccome, c’è concorrenza: è molto appetibile”

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Mauro Cesarini, agente FIFA, ha parlato così di Dodi Lukebakio, nome che piace anche all'Inter ma su cui si è fiondata anche la Fiorentina: “Mi piace eccome, mi sono interessato a lui ad inizio anno ma poi non ho trovato l’accordo con l’agente. Se ci fosse l’occasione, fossi la Fiorentina, lo prenderei. È un esterno che ha forza, gambe ed è ancora giovane. Non è un goleador ma viene da una stagione da 11 reti all’Herta Berlino. Poi è un nazionale belga. Il problema? Ha il contratto in scadenza e ci sono altre squadre che lo vorrebbero, c’è concorrenza. È un giocatore appetibile, non è facile da prendere, ma può essere una piacevole sorpresa e lo porterei in rosa”.