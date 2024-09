Su Skysport Fabio Caressa ha parlato del nuovo format della nuova Champions League e si è soffermato su cosa serve per passare alla fase successiva, quella ad eliminazione diretta. Per questo sono stati pubblicati i dati derivati da 10mila simulazioni effettuate con sistema Elo, il sistema mutuato dagli scacchi. Per arrivare ottavi, nel 43% dei casi e delle simulazioni fatte serviranno 15 punti, nel 30% 16 punti, nel terzo caso, per il 21% delle simulazioni fatte serviranno 14 punti. A 15 punti è probabile un arrivo a pari merito.

Per il 24esimo posto, nel 54% dei casi - secondo i calcoli dell'algoritmo serviranno 9 punti nel 54% dei casi, 8 punti nel 23% dei casi e con 9 punti ci si giocherebbe per differenza reti l'ultima chance di passare alla fase successiva della competizione. Le prime 8 qualificate passano direttamente alla fase successiva ad eliminazione diretta e sono le teste di serie. Dal nono posto al 24esimo si va ai play-off per qualificarsi. "Non saranno sufficienti un punto a partita. Almeno devi vincere le tre in case per avere speranza di passare. Vuol dire anche che se tu hai tre punti nelle ultime due con due miracoli riesci ancora ad arrivare anche con nove punti", ha spiegato Fabio Caressa al Club.