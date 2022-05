In UK – Chelsea vuole vendere Lukaku: Inter prima scelta. Se resta Tuchel addio al 100%

Lukaku appare completamente ai margini del progetto Tuchel: delle sue ultime nove presenze, solo una è stata da titolare

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano da Londra. L'impatto dell'attaccante belga, tornato in estate dopo l'ottimo biennio all'Inter, è stato ben al di sotto delle aspettative e la panchina di ieri contro l'Everton potrebbe essere la classica goccia. Lukaku appare ai margini del progetto Tuchel: delle sue ultime nove presenze, solo una è stata da titolare e in questo 2022 non è mai andato a segno in Premier. Ecco perchè, secondo la stampa Uk, una separazione a fine stagione sarebbe la soluzione migliore per tutti con lo stesso Lukaku che starebbe iniziando a valutare altre opzioni. Dovesse tornare in serie A, l'Inter sarebbe la sua prima scelta anche se Oltre Manica si fa anche il nome del Milan.