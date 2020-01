Cds – Chelsea vuole vendicarsi di Conte. Giroud, richiesta folle. Addirittura fa filtrare che…

Il Chelsea l’ha giurata ad Antonio Conte e cercare di strappare giocatori ai blues, per l’Inter, sarà impresa al limite dell’impossibile. E’ quanto scrive il Corriere dello Sport, secondo cui Abramovich ha fatto muro anche su Giroud, dopo Marcos Alonso, malgrado la totale assenza del francese dal progetto di Lampard.

Giroud vuole giocare di più nei 6 mesi che portano a Euro 2020. Tornare a lavorare con Conte è una prospettiva che lo intriga anche se sa bene che farebbe il vice Lukaku.

“Il Chelsea prima è rimasto freddo di fronte alla prospettiva di lasciarlo partire perché aveva il mercato “bloccato” dalla Fifa, mentre adesso che può di nuovo comprare, pur di non aiutare Conte, ha fatto filtrare di avere nel contratto con Olivier una clausola che gli consente di rinnovare il vincolo fino al giugno 2021 in maniera unilaterale. Da qui la richiesta di 10 milioni per il cartellino”, scrive il quotidiano.