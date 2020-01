Inter, Conte sorride: in infermeria una sola presenza! E c’è il grande ritorno da titolare

Oggi l’Inter riprende gli allenamenti alla Pinetina in vista della trasferta contro il Napoli del 6 gennaio. E ci sono buone notizie per Antonio Conte. Ieri rientro anticipato alla Pinetina soltanto per Asamoah e altri reduci da infortuni che, quindi, devono rimettersi in fretta al passo con i compagni.

Chi giocherà contro il Napoli? Si può ipotizzare, conferma la Gazzetta dello Sport, un ritorno in campo da titolare per Sensi, che dopo aver saltato nove partite di campionato per un problema all’adduttore della coscia destra è rientrato prima di Natale, nel finale della sfida casalinga contro il Genoa. Sono disponibili anche Barella e Sanchez, l’unico sicuro assente è Asamoah.