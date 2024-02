"Chi lo ferma più, un Toro così? L'inarrestabile Lautaro esultava come se fosse sorpreso persino da sé stesso, per il gol formidabile che ha tirato fuori dopo aver già cucinato l'1-0 e colpito una traversa. La degna guarnizione a una serata che aveva preso il via, aspettando il fischio d'inizio, con la consegna di una maglia celebrativa dopo che l'argentino a Lecce è riuscito a raggiungere i cento gol in campionato con la maglia dell'Inter. Il tutto, dalle mani di un capitano storico come il suo connazionale Zanetti".