Potrebbe essere vicina la fumata bianca con Betsson Group, colosso svedese delle scommesse, che ha offerto 30 milioni a stagione per cinque anni, proposta superiore a quella avanzata da Qatar Airways che sembrava il candidato ideale per il ruolo di main sponsor. Da capire quale sarà la denominazione sulle divise. Dipenderà dall’eventuale abrogazione del divieto di sponsorizzazione delle aziende del settore giochi e scommesse, introdotto in Italia dal Decreto Dignità. Questo provvedimento potrebbe essere rimosso entro l’estate. A quel punto Betsson potrebbe apporre direttamente il suo nome oppure quello del suo brand più famoso in Italia: StarCasinò. In caso contrario l’escamotage sarebbe quello di utilizzare il sito di informazione StarCasinò Sport oppure uno di nuova creazione con la parola Betsson.

Uscirebbe di scena LeoVegas — L’ingresso della multinazionale scandinava segnerebbe l’uscita di scena di LeoVegas, per l’impossibilità di sovrapporre imprese dello stesso settore, e dell’attuale main sponsor Paramount in scadenza al 30 giugno. L’Inter, però, ha spiegato agli investitori che attenderà ad annunciare il nuovo sponsor principale proprio per non offuscare la visibilità di quello attuale negli ultimi mesi del rapporto (contro il Genoa, lunedì prossimo, i giocatori nerazzurri indosseranno una maglia dedicata alle Tartarughe Ninja nell’ambito della collaborazione con Paramount). Intanto prosegue l’iter legale per recuperare le somme non pagate dall’inadempiente Digitalbits, l’azienda di criptovalute sostituita proprio da Paramount: l’Inter ha avviato la notifica dell’ingiunzione del Tribunale di Milano contro la piattaforma travolta dalla crisi. Qualche investitore, durante la riunione, ha chiesto informazioni sul prestito di Oaktree in scadenza a maggio. Il quesito è stato rinviato nel campo della proprietà perché questo argomento viaggia a monte del club", si legge.

