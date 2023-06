City-Inter, Adriano scommette tutto sui nerazzurri: l’incasso sarebbe altissimo

Cresce l'attesa per la finalissima di Champions League di Istanbul di sabato prossimo tra il Manchester City e l'Inter. E un ex nerazzurro ha deciso di "rovinarsi" scommettendo tutto sulla vittoria finale della squadra di Simone Inzaghi: Adriano ha infatti deciso di giocarsi 10000 Real brasiliani, che equivalgono a circa 2000 euro, sull'Inter che alza la coppa, quotata a 7.50. L'incasso per l'Imperatore, in caso di vittoria, sarebbe altissimo: 75mila Real, ovvero più o meno 15mila euro.