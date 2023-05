Comitato Referendum San Siro: “Squadre hanno ribadito che i tempi…”

Il terzo: a un certo punto ci è stato chiesto cosa intendessimo con ‘funzioni di San Siro’, l’espressione presente nel testo. Abbiamo risposto in due modi molto semplici: il primo che la funzione di San Siro non sono solo le partite di calcio, ci sono anche i concerti per esempio. Ho sentito ieri De Laurentiis, ha proposto di fare al Maradona anche battesimi e funzioni religiose, figuratevi. Il secondo punto è che se mai ci fosse stato motivo di cambiare questa parola e mettere ‘funzioni compatibili’, in questo senso dovevano darci una mano i garanti”.

Poi Anna Camposampiero ha aggiunto: “Come abbiamo detto, auspico che da qui si riparta dopo essere stati fermati per un anno e mezzo. Non stiamo parlando solo dello stadio, ma di tutto il quartiere. Auspico che da oggi si ricominci nel modo giusto e noi come Comitato non saremo costretti a ricorrere a giudici, tribunali e Tar per far valere le regole base della democrazia. Ci tengo a dirlo. Per poter sottoporre il Referendum alla cittadinanza, e pensare poi di vincerlo, avremo da raccogliere ancora più di 14mila firme. Questo stop di oltre un anno c’è stato e ora speriamo di ripartire nel modo giusto.

Il regolamento comunale prevede una sospensione per agosto, in ultimo diciamo che l’aver richiesto un incontro con i garanti delle squadre ci ha lasciati abbastanza perplessi perché il nostro scopo è il referendum. Le squadre hanno ribadito che i tempi del referendum non sono in linea con la progettazione economica. Trovo che questo non sia una responsabilità né dell’amministrazione comunale né del comitato”.