UFFICIALE – Uefa: “Inter pienamente conforme rispetto ai paletti del FPF”

L'Inter è tra i club che ha rispettato gli obblighi imposti per il 2022 dal settlement agreement siglato con l'Uefa: la nota

L'Inter è tra i club che ha rispettato gli obblighi imposti per il 2022 dal settlement agreement siglato con l'Uefa. Questa la nota pubblicata dall'organo europeo sul proprio sito ufficiale: “Durante la stagione 2022/23 la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha concluso la valutazione del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022.

Questa è l’ultima volta che il CFCB ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play (FFP), Edizione 2018. L'Inter è tra i club trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno finanziario 2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento anche nella la prossima stagione”, si legge.