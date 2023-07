Lautaro, capitano e testimonial: il Toro non è mai stato così al centro dell’Inter

Non è un caso che il club nerazzurro abbia scelto l'immagine del Toro come lancio della nuova maglia con il main sponsor Paramount

Lautaro Martinez è uno dei leader dell'Inter di Simone Inzaghi. Come sottolinea Tuttosport, il Toro non è mai stato così al centro dell’Inter. Non è un caso che il club nerazzurro abbia scelto la sua immagine come lancio della nuova maglia con il main sponsor Paramount. "Ennesima dimostrazione della sua importanza al via della stagione che lo vedrà con la fascia da capitano al braccio dopo le partenze di Brozovic e Handanovic. A cinque anni dal suo arrivo all’Inter, nell’estate 2018 da 21enne promessa del Racing segnalato da Diego Milito e Javier Zanetti, Lautaro sta completando la sua scalata".