Paolo Condò commenta anche la vittoria dell'Inter per 4-0 a Lecce e non soltanto. Ecco il pensiero del giornalista sulla squadra di Simone Inzaghi, in fuga per lo scudetto: "Il 29 novembre l’Inter di Champions, già qualificata, scese in campo a Lisbona con due soli titolari abituali: Darmian e Acerbi. Nel primo tempo venne presa a pallate dal Benfica, che filò in scioltezza sul 3-0. Nella ripresa risalì fino al 3-3, ed è giusto ricordare che Simone Inzaghi, dando prova di bella sensibilità, lasciò che la rimonta fosse condotta dalle stesse “riserve” — hai fatto il danno, mostrami di saperlo riparare — prima di immettere un po’ di mammasantissima. Ugualmente si disse che il turnover esagerato non era praticabile, e anche in seguito le rotazioni viste — nell’Inter e non solo — hanno funzionato se limitate a un paio di pezzi.