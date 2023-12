Condò: “Inter da semifinale Champions. E con un fantastico mercato chiuso a zero”

Presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Real Sociedad, Paolo Condò ha parlato del possibile percorso in Champions della squadra di Inzaghi. "Le altre vedono l'Inter come una potenziale da prime 4. Dopo quello che ha fatto l'anno scorso e soprattuto dopo questo mercato splendido chiuso a zero tra entrate e uscite, è riuscita a rafforzare questa squadra".