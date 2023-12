In occasione di Inter-Real Sociedad, ultima partita del girone di Champions, sarà Darmian a indossare la fascia da capitano

In occasione di Inter-Real Sociedad , ultima partita del girone di Champions League, sarà Matteo Darmian a indossare la fascia da capitano. Per il giocatore è la prima volta da quando veste la maglia nerazzurra.

Una bella soddisfazione per Darmian che nel tempo si è ritagliato un ruolo fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi che dopo la gara con l'Udinese lo ha elogiato: "È uno di quei classici giocatori che gli allenatori vogliono avere in squadra".